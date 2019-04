De bekende schrijfster en filosofe Alicja Gescinska neemt deel aan de Europese verkiezingen en krijgt van de Open VLD de derde - verkiesbare - plaats. 'Misschien kan een parlementslid met Pools-Belgische roots ook een signaal zijn voor Oost-Europa?'

Alicja Gescinska krijgt de derde plaats op de Europese lijst van de Open VLD, na lijsttrekker Guy Verhofstadt en Hilde Vautmans. Het is een opmerkelijke kandidatuur, want ditmaal konden niet zoveel partijen uitpakken met échte 'witte konijnen', mensen met maatschappelijk aanzien en/of professioneel succes die de overstap maken naar de politiek. Groen kon Bogdan Vanden Berghe, oud-directeur van 11.11.11, overtuigen; de N-VA geeft Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel, een verkiesbare plaats. En de Open VLD pakt behalve met Goedele Liekens dus uit met Alicja Gescinska, de bekende en meermaals gelauwerde Pools-Belgische filosofe, academica, schrijfster en tv-maakster. Met haar kandidatuur onderstreept de Open VLD dat ze voluit de Europese kaart wil trekken: Gescinska schreef over de vrijheid (en haar grenzen) en doceerde in een recent verleden aan Amerikaanse universiteiten cursussen als European Politics: The EU and the Making of the United States of Europe en Religious Freedom and Islam in Europe.

