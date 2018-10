Alexander De Croo: 'Schort wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië op'

Wapenuitvoer is wel een gewestelijke bevoegdheid, dus veel meer dan aan de mouw trekken van de regionale collega's kan De Croo niet doen. 'Ik kan geen ijzer plooien met mijn handen, maar hopelijk is dit de druppel die de emmer doet overlopen'.

Zolang de zaak rond de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi niet is opgehelderd, schort Duitsland de wapenleveringen aan Saoedi-Arabië op. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo vindt dat België dat voorbeeld moet volgen. 'We mogen ons niet verstoppen achter Europa', klinkt het. 'Ik vind dat het humanitaire argument hier primeert', zegt De Croo.

'Wat er gebeurd is met die journalist in Turkije is gruwelijk. Maar je mag ook niet vergeten dat er elke dag in Jemen 60 mensen sterven door een oorlog die wordt aangevuurd door Saoedi-Arabië. Je kan niet dweilen met de kraan open. Langs de ene kant investeren we om het leed van de Jemenieten te verzachten, maar langs de andere kant blijft men aan Waalse kant geld verdienen op die oorlog. We mogen niet het rioolputje worden van Europa op het vlak van moreel gezag'.

Maar omdat wapenuitvoer een gewestelijke bevoegdheid is, kan De Croo weinig meer doen dan aandringen bij de regio's, met name bij Waals minister-president Willy Borsus (MR). Die liet afgelopen weekend verstaan dat Wallonië een opschorting van de wapenleveringen naar Saoedi-Arabië niet uitsluit. 'Ik hoop dat de daden zullen volgen', aldus De Croo