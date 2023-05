Alexander De Croo krijgt zijn kandidaat voor Brussels Airport niet benoemd

Al twee jaar zit de raad van bestuur van Brussels Airport zonder voorzitter. De Canadese aandeelhouder is naar verluidt niet gediend van een poging tot politieke benoeming.

Mogelijke strengere geluidnormen, een omgevingsvergunning die midden volgend jaar afloopt en uitbreidingsplannen: aan hete hangijzers geen gebrek voor de luchthaven van Zaventem. Daarnaast is er nog het moeizame herstel na de coronacrisis. In 2022 klokte de luchthaven af op bijna 19 miljoen passagiers: dubbel zoveel als in 2021, maar minder dan de 25 miljoen passagiers in de jaren voor de pandemie.

Al twee jaar lang heeft Brussels Airport Company geen voorzitter van de raad van bestuur. De laatste, N-VA’er Marc Descheemaeker, werd in 2021 bedankt voor bewezen diensten. Sindsdien zit de benoeming van zijn opvolger muurvast.

Aan de basis van het conflict ligt een meningsverschil tussen de aandeelhouders. De Belgische overheid bezit via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een kwart van de aandelen. De rest is in handen van private investeerders. Binnen die groep is de belangrijkste speler het Ontario Teachers’ Pension Plan (OTTP). Dat Canadese pensioenfonds heeft wereldwijd maar liefst 226 miljard euro in portefeuille.

In de benoemingscarrousel van de Vivaldi-regering claimde de Open VLD de post van de voorzitter van de raad van bestuur. Volgens verschillende bronnen heeft eerste minister Alexander De Croo de benoeming helemaal naar zich toegetrokken. Hij schuift Wouter Gabriëls naar voren, de zakenbankier en voormalige kabinetschef van premier Guy Verhofstadt.

Oude politieke cultuur

De aandeelhouders gaven een headhunter de opdracht om een geschikte kandidaat te zoeken. Na verschillende rondes bleven er twee over: Gabriëls en Roberte Kesteman, gewezen ceo van energieleverancier Nuon.

De privéaandeelhouders wilden Kesteman aan boord, onder meer omdat de voorzittersfunctie nog nooit naar een vrouw is gegaan. Maar De Croo blijft vasthouden aan Gabriëls. Volgens de aandeelhoudersovereenkomst moeten beide aandeelhouders akkoord gaan. Vandaar de patstelling.

Als tussenoplossing wordt de raad van bestuur nu beurtelings voorgezeten door vertegenwoordigers van beide aandeelhouderskampen. ‘Deze situatie heeft geen gevolgen voor het beheer van het bedrijf of het goed bestuur’, zegt woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli.

In elk geval lijkt er geen oplossing in zicht vóór de verkiezingen van volgend jaar. Meer nog, een recente ontwikkeling zou het conflict alleen maar hebben verscherpt. Volgens twee bronnen zou premier De Croo persoonlijk hebben gebeld naar de toplui van de Canadese pensioengigant om de zaak onderling te bedisselen. Dat zou slecht zijn gevallen in Toronto. ‘Angelsaksische bedrijven appreciëren die vorm van oude politieke cultuur niet’, klinkt het.

Het kabinet-De Croo wil niet ingaan op het bewuste telefoontje. ‘Beide kandidaten zijn door de selecties geraakt en geschikt bevonden. De aandeelhouders moeten daarover binnenkort de knoop doorhakken’, luidt de reactie.