Alcoholverbod op komst in Vlaams Parlement

Het ziet ernaar uit dat er binnenkort een alcoholverbod komt in de koffiekamer van het Vlaams Parlement. Een extra zitting van het Uitgebreid Bureau woensdag kon de beslissing nog niet afkloppen, maar de verwachting is dat dat volgende maandag wél zal gebeuren.

De discussie over alcohol in het Vlaams Parlement laaide opnieuw op na de berichten over Vlaams minister Ben Weyts die volgens sommigen te diep in het glas had gekeken bij zijn passage in het begrotingsdebat in december.

De N-VA-minister zelf ontkende dat nadien met klem, maar oppositiepartij Groen legde binnen het parlement wel een voorstel op tafel om alcohol te weren uit de koffiekamer van het parlement.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement raakte het woensdag nog niet helemaal eens over de kwestie – naar verluidt stribbelde vooral Open VLD nog wat tegen – maar volgens verschillende bronnen is de kans groot dat de knoop bij een volgende vergadering, dat is volgende maandag, kan worden doorgehakt.