Al 2.200 opgaves in zompige Dodentocht

Het weer speelt de wandelaars van de 100 kilometer lange Dodentocht in Bornem parten. Zaterdag rond 11 uur hadden al 2.200 mensen opgegeven, laat de organisatie weten. Iets meer dan 250 mensen zijn ondertussen over de meet gestapt.

Zaterdagochtend rond 7 uur kwamen de eerste wandelaars over de finish, ‘maar de meerderheid van de deelnemers verwachten we deze namiddag pas’, weet woordvoerster Ilse Robyn. ‘Van de post die halfweg het parcours staat, hebben we begrepen dat er 2.200 opgaves zijn op dit moment. Het weer is daar toch wel de grote boosdoener, zeker in combinatie met 50 kilometer die al in de benen zit.’

De oudste deelnemer, een man van 94, heeft nog niet opgegeven en is onderweg. De jongste, vijftien jaar, heeft er wel al de brui aan gegeven. Vrijdag telde de organisatie 13.000 inschrijvingen, waarvan bijna 12.000 mensen effectief gestart zijn.

Dit jaar is het de eerste ‘normale’ Dodentocht sinds 2019. Zowel de pandemie als een hittegolf strooiden de voorbije jaren roet in het eten.