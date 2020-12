Het Rode Kruis zoekt zowat 5.000 vrijwilligers die zich in de eindejaarsperiode willen inzetten om voornamelijk in woonzorgcentra de handen uit de mouwen te steken. De organisatie lanceert vandaag, op de internationale Dag van de Vrijwilliger, een oproep aan crisisvrijwilligers.

Door de coronacrisis is het Rode Kruis dit jaar geconfronteerd met een sterke vraag naar vrijwilligers, voornamelijk omdat in heel wat rusthuizen delen van het personeel zijn uitgevallen. Mensen met medische of zorgkennis, maar ook gewone burgers kunnen zich aanmelden via de website. De teller staat intussen op ruim 11.000 crisisvrijwilligers. 'Zij hielpen bij de zorg voor bewoners in woonzorgcentra, namen logistieke taken voor hun rekening of vervoerden covid-patiënten', zegt gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen Philippe Vandekerckhove.

Vraag blijft groot

Maar bij de zorginstellingen blijft de vraag naar helpende handen groot. Het Rode Kruis roept mensen daarom op om zich ook tijdens de eindejaarperiode in te zetten als crisisvrijwilliger. Zo is er sprake van ongeveer 5.000 niet-ingevulde aanvragen. 'De hoogste piek in de zorgsector is voorbij, maar er zijn nog steeds handen tekort', klinkt het. Crisisvrijwilligers zullen ingezet worden om logistieke taken, zoals het bezorgen van maaltijden, en lichte zorgtaken voor hun rekening te nemen.

Zaterdag hielp Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) mee als Rode Kruis-crisisvrijwilliger in het WZC 't Neerhof in Brakel. Ook Telecomoperator Proximus roept zijn medewerkers op zich te registeren en de handen uit de mouwen te steken.

