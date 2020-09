Christian Lüth, tot voor kort woordvoerder van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD, heeft tijdens een gesprek met een YouTuber verklaard dat migranten wat hem betreft 'neergeschoten' of 'vergast' kunnen worden. Dat meldt de website van Die Zeit.

Op 23 februari van dit jaar had de YouTuber Lisa Licentia een informeel gesprek met Christian Lüth, op dat ogenblik nog woordvoerder van de AfD-fractie in het Duitse parlement.

Wat de woordvoerder niet wist, is dat Lisa Licentia, die bekendstond als een radicaal-rechtse activiste, het milieu de rug wilde toekeren. Evenmin wist hij dat in de Berlijnse bar waar ze hadden afgesproken ook journalisten van de Duitse zender ProSieben present waren. Zij filmden de ontmoeting met verborgen camera's met het oog op hun documentaire Deutsch, rechts, radikal, die vanavond wordt uitgezonden.

Een journalist van Zeit Online, die het onderhoud tussen Licentia en Lüth al kon bekijken, gewaagt van een gesprek waarvan de toon in de loop van de avond steeds scherper wordt. Zo vertelt Lüth herhaaldelijk dat de AfD er alle belang bij heeft dat het slecht gaat in het land. Als alles goed zou gaan, zegt Lüth, 'dan zou de AfD op 3 procent zitten'.

Wanneer Licentia hem vraagt of het dan in zijn belang is dat er meer migranten naar Duitsland komen, is zijn antwoord 'ja'. 'Dat zou de AfD ten goede komen. We kunnen ze later nog allemaal neerschieten. Dat is helemaal geen probleem. Of vergassen, wat je maar wilt. Het kan me niet schelen.'

Christian Lüth was op het ogenblik van het gesprek niet de eerste de beste in de partij. De partijwoordvoerder, die tussen 2013 en 2017 de communicatieafdeling leidde, stond bekend als een vertrouweling van AfD-oprichter en fractievoorzitter Alexander Gauland. Aan Lüths samenwerking met de AfD kwam een eind april 2020 een eind. Volgens Zeit Online werd de woordvoerder onder meer aan de kant geschoven vanwege zijn gedweep met het nationaalsocialisme. Zo zou hij zichzelf herhaaldelijk een 'fascist' hebben genoemd. Hij zou ook met bewondering hebben gesproken over zijn grootvader Wolfgang Lüth, een onderzeebootcommandant die van Adolf Hitler zelf het IJzeren Kruis zou hebben gekregen.

