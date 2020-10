Bruno Dayez, een van de advocaten van Marc Dutroux, gaat voorlopig geen voorwaardelijke invrijheidstelling meer vragen voor zijn cliënt. Dat meldt hij vandaag aan Belga.

Aanleiding van die beslissing is het vernietigende psychiatrische rapport over Dutroux dat werd opgemaakt naar aanleiding van zijn verzoek om vervroegd vrij te komen.

Volgens het definitieve psychiatrische rapport over Dutroux vormt hij nog steeds een hoog risico op recidive en kan hij nog steeds omschreven worden als een psychopaat, omdat hij geen spijt en empathie toont. De conclusie van het rapport is dat Dutroux nog steeds een gevaar is voor de samenleving.

Op basis van dat rapport heeft Bruno Dayez, een van de advocaten van Dutroux, beslist niet opnieuw om een vervroegde vrijlating te vragen. 'Het heeft geen zin om mezelf belachelijk te maken na het deskundigenrapport waaruit geconcludeerd wordt dat mijn cliënt potentieel gevaarlijk blijft', klinkt het. 'Ik hoopte via dit rapport een opening te creëren richting voorwaardelijke vrijlating, maar dat is helemaal anders uitgedraaid.'

Dayez is naar eigen zeggen erg teleurgesteld en verrast door het rapport. 'Ik stond perplex, het rapport suggereert praktisch dat er niets moet veranderen aan zijn voorwaarden in de cel en dat alles moet blijven zoals het is. Ik ga voorlopig mijn energie steken in het verbeteren van zijn detentievoorwaarden.'

Marc Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de ontvoering, opsluiting en het seksueel misbruiken van zes meisjes in 1995 en 1996 en het vermoorden van vier van zijn slachtoffers. Hij zit nu al 23 jaar in de cel.

