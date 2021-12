De Vlaamse regering heeft de ambitie om op korte termijn een beslissing te nemen in het stikstofdossier.

'Alles ligt klaar om knopen door te hakken', zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 'Ik hoop oprecht dat we in de komende weken een robuust kader kunnen uittekenen en een einde kunnen maken aan de moordende onzekerheid', vult minister van Landbouw Hilde Crevits aan.

Meer dan 4.000 landbouwers hebben woensdag, verspreid over de verschillende Vlaamse provincies, deelgenomen aan protestacties. De boeren protesteerden met hun actie tegen het uitblijven van een stikstofkader door de Vlaamse regering, waardoor onzekerheid over vergunningen voor landbouwers bestaat. De Vlaamse regering beloofde eerder al dat ze tegen het einde van het jaar met een definitief stikstofkader zou komen.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits reageert tevreden op de 'rustige en respectvolle manier' waarop de landbouwsector heeft geprotesteerd. Volgens haar werkt de Vlaamse regering volop aan een nieuw en stabiel stikstofkader.

De CD&V-minister erkent dat de discussie wat langer duurt dan gedacht. 'Maar we willen vemijden dat we nu een beslissing nemen en dat we binnen twee of drie jaar moeten vaststellen dat het niet de juiste was', zo antwoordde Crevits op vragen van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Chris Steenwegen (Groen) en Bart Dochy (CD&V).

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hoopt 'eerstdaags' knopen te kunnen doorhakken in het dossier. Volgens de N-VA-minister zijn er allerlei scenario's doorgerekend en 'ligt alles klaar' om te beslissen. 'We moeten dat doen voor de landbouwsector, voor de gezondheid van de mensen en voor de natuur', aldus Demir.

