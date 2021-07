Het rapport dat de Commissie Grondverzet vorige week voorstelde, biedt 'niet voldoende garanties voor de volksgezondheid van de omwonenden en de arbeiders'. Dat stelt de lokale actiegroep Grondrecht, die samen met onafhankelijke experts het rapport heeft geanalyseerd. Dat is volgens de organisatie te vaag en te vrijblijvend.

Vorige week oordeelde de Commissie Grondverzet dat de werken aan de Oosterweelverbinding voortgezet kunnen worden. De commissie, onder leiding van de door de Vlaamse regering aangestelde opdrachthouder Karl Vrancken, kreeg de opdracht om te onderzoeken of de lopende werken aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever op een correcte manier kunnen gebeuren wegens de PFOS-vervuiling.

Bij de werken worden namelijk grote hoeveelheden grond verplaatst in een zone die door de activiteit van het bedrijf 3M verontreinigd werd met PFOS. Er moest dus eerst bekeken worden hoe dat grondverzet op een veilige manier kan gebeuren, zonder dat er verontreinigde grond verplaatst wordt naar niet-verontreinigde delen en zonder dat de gezondheid van de omwonende in gevaar wordt gebracht. Volgens de commissie is dat mogelijk, als bouwheer Lantis zich aan een aantal aanbevelingen houdt.

Ondertussen heeft de actiegroep Grondrecht het rapport geanalyseerd samen met onafhankelijke experts. 'We blijven bij ons standpunt dat dit rapport niet voldoende garanties geeft voor de volksgezondheid van de omwonende en de arbeiders', zegt Eva Frooninckx van Grondrecht. Ze hekelt dat de bewoners met het rapport nog steeds geen antwoord krijgen op vragen die eerder al zijn gesteld. 'Wij vinden het bijvoorbeeld onverantwoord dat het normeringskader nog steeds niet in vraag wordt gesteld. Hetzelfde geldt voor het inpakprincipe. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing dat deze manier van werken veilig en gezond is. Wij verwachten hier garanties over, deze zijn er tot op heden nog steeds niet', aldus Frooninckx.

Daarnaast roept het rapport ook heel wat nieuwe vragen op. 'Bij elke paragraaf van het rapport hebben wij vragen. Bijvoorbeeld hoe worden de stofmetingen uitgevoerd en kan er garantie worden gegeven dat verwaaiing niet schadelijk is voor arbeiders en omwonenden? Of, wat wordt verstaan onder nabijheid van bewoning en recreatiegebied? Kan dit geconcretiseerd worden?', klinkt het nog.

Volgens Grondrecht is het rapport te vaag en te vrijblijvend. Grondrecht heeft vrijdag nog een lijst met vragen overgemaakt aan alle parlementariërs en Karl Vrancken. "Pas na antwoord op al deze vragen, kan beslist worden of de Oosterweelwerken veilig zijn voor mens en milieu', klinkt het bij de lokale actiegroep.

