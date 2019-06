Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat een wegentol in Duitsland in strijd is met EU-wetgeving. 'Discriminerend', zo luidt het. Mobiliteitsorganisatie Touring vreest een gelijkaardig lot voor een mogelijke Vlaamse kilometerheffing.

De wegentol, of Pkw-Maut, was de laatste jaren voorwerp van verhitte discussies in Duitsland. Het plan was om een heffing voor alle personenwagens in te voeren via een jaarvignet. Vanaf oktober 2020 zou de maatregel in werking moeten treden, volgens sommigen goed voor een half miljard euro per jaar voor de staatskas.

...