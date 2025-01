Abou Jahjah gaat klacht indienen tegen Israëlische minister

Activist Dyab Abou Jahjah dient klacht in met burgerlijke partijstelling tegen een Israëlische minister na een dreigende boodschap op X. Amichai Chikli, de Israëlische minister van Diaspora en Antisemitismebestrijding, verwees naar Israëls beeperaanvallen tegen Hezbollah en linkt Jahjah aan de pro-Iraanse Libanese militie. Jahjah’s stichting zorgt voor ongemak in Israëlische kringen.

“Hallo aan onze mensenrechtenactivist. Hou je beeper in de gaten”, schreef Amichai Chikli maandagmiddag op X in reactie op een bericht van Dyab Abou Jahjah.

Aan Belga laat Jahjah weten klacht in te dienen met burgerlijke partijstelling tegen Chikli. Hij overlegt dinsdagmiddag met zijn advocaat om de verdere stappen te bepalen. “België is een rechtsstaat”, zegt hij. “Iemand bedreigen is tegen de wet, of je nu een Israëlische minister bent of niet. Chikli verwees in zijn tweet duidelijk naar de executie van Libanese burgers. Dit komt van iemand uit de partij van Netanyahu. De situatie is ernstig.”

Jahjah zegt eerder al waarschuwingen te hebben ontvangen van de Belgische veiligheidsdiensten. “Ze adviseren om vaste routines te mijden, bepaalde apps te gebruiken en niet op restaurant te gaan. Dat is onmogelijk; ik ben leerkracht. Ik ben bedreigingen uit bepaalde hoek gewend, maar dit is van een ander niveau. Ondertussen ben ik bovendien vader. Dit raakt me emotioneel. Mijn activisme zal dit echter niet stoppen.”

Jahjah’s stichting, de Hind Rajab Foundation, diende klacht in tegen een Israëlische soldaat in Brazilië. Die soldaat, eerder actief in Gaza, was daar op vakantie.

Met een netwerk van naar eigen zeggen honderden vrijwilligers bereidt de stichting dossiers voor tegen individuele soldaten die zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden.

Een Braziliaanse rechter vaardigde een arrestatiebevel uit tegen de soldaat, die zondag op het nippertje naar Argentinië wist te vluchten. Ook daar heeft de stichting inmiddels een klacht ingediend. De zaak veroorzaakt opschudding in Israëlische media en politiek.