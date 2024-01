Abortuswet: druk van coalitiepartners, maar CD&V niet weten van aanpassing

Terwijl meerderheidspartijen Open VLD, Vooruit en Groen de druk op CD&V opvoeren en aandringen op een aanpassing van de abortuswet met daarin een verlenging van de abortustermijn, verwijzen de Vlaamse christendemocraten naar een afspraak die volgens hen gemaakt is bij de regeringsvorming.

‘In het regeerakkoord staat duidelijk dat er na de evaluatie door experten constructief wordt verder gewerkt teneinde een consensus te vinden in de regering. Dat zinnetje is niet zomaar toegevoegd’, zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof.

De abortuscentra van Luna vzw en VUB Dilemma hebben woensdag een campagne gelanceerd waarin ze pleiten voor een nieuwe abortuswet. De huidige wet is volgens de organisaties gedateerd. Ze pleiten onder meer voor een verlenging van de abortustermijn. Nu mag een zwangerschap enkel in de eerste 12 weken na bevruchting worden afgebroken.

De oproep van de centra vindt gehoor bij meerderheidspartijen Vooruit, Open VLD en Groen. ‘We moeten de mogelijke abortustermijn optrekken van 12 naar 18 weken en de betuttelende wachttijd van 6 dagen afschaffen’, zeggen Tom Ongena en Katja Gabriëls, die zich vooral tot CD&V richten. Ook bij Vooruit voert men de druk op CD&V op. ‘Het parlement moet vrij kunnen stemmen. Al 10 jaar is er een meerderheid in het parlement om de aanpassing van de abortus te stemmen. Als PS de agendering vraagt voor hun wetsvoorstel, kan het wetsvoorstel voor ons deze legislatuur gestemd worden’, zo zei Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche in Villa Politica. En ook Groen steunt de eisen van Open VLD en Vooruit.

(Lees verder onder de preview)

TikTok

Maar volgens CD&V-Kamerlid Els Van Hoof is in het regeerakkoord afgesproken om na de expertenevaluatie verder te werken ‘teneinde een consensus te vinden in de regering’.

‘Wij zijn altijd bereid in te gaan op uitnodigingen om te praten’, zegt Van Hoof. ‘Het zijn de christendemocraten die bereid zijn om een compromis uit te werken. De verplichte wachttijd verlagen naar 2 dagen, de maximumtermijn optrekken van 12 naar 14 weken, de strafbaarstelling van de vrouw afschaffen. Dat zijn allemaal zaken waarover wij als CD&V willen praten’, aldus Van Hoof.

Maar volgens Van Hoof moet er ook over contraceptie gesproken worden. ‘Van alle vrouwen die een abortus uitvoerden, gebruikte 44 procent geen anticonceptie. Daarbovenop gebruikte nog eens 30 procent anticonceptie foutief. Desinformatie op TikTok en Instagram hebben daarin ook een kwalijke rol, zo blijkt uit he evaluatierapport abortus. We moeten inzetten op het toegankelijk maken van langdurige contraceptie, zoals het spiraaltje. Dat willen wij gratis maken.’