Aanslag op appartementsgebouw in Borsbeek

In Borsbeek hebben onbekenden in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanslag gepleegd op een appartementsgebouw aan de De Rabianostraat. Er werd een explosief tot ontploffing gebracht, bevestigt de lokale politie van de zone MINOS.

Een melding over de feiten liep om 4 uur binnen. Door de explosie liep de voordeur van het appartementsgebouw en enkele binnendeuren schade op. Er vielen evenwel geen gewonden. De ontmijningsdienst DOVO en het gerechtelijk labo kwamen ter plaatse. Om welk explosief het gaat, is nog niet duidelijk. De elf bewoners van het gebouw werden opgevangen in het gemeentehuis.

Volgens het parket van Antwerpen zijn er in deze fase van het onderzoek geen aanwijzingen dat het om een drugsgerelateerd incident gaat. Het onderzoek wordt daarom door de lokale recherche van de zone MINOS gevoerd en niet overgeheveld naar de federale gerechtelijke politie van Antwerpen.