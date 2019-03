Aalst Carnaval verdwijnt mogelijk van Unesco-lijst: 'Wereldvreemd', zegt burgemeester D'Haese

Aalst Carnaval verdwijnt mogelijk van de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed. Dat heeft de organisatie van de Verenigde Naties vrijdag bekendgemaakt. De beslissing valt in december.

Het onderwerp komt aan bod bij de vergadering van het intergouvernementeel comité voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, dat van 9 tot 14 december samenzit in Colombia.

Een praalwagen in de 91ste openingsstoet van Aalst Carnaval leidde begin deze maand tot verontwaardiging binnen de Joodse gemeenschap. De wagen met de naam 'sabbatjaar' toonde twee grote poppen met Joodse stereotypen om te illustreren dat de carnavalsgroep dit jaar spaarzaam is. Maar binnen de Joodse gemeenschap riepen de beelden antisemitische sentimenten op.

De praalwagen werd door de Unesco beschouwd als 'racistische en antisemitische voorstellingen'. 'De satirische geest van Aalst Carnaval en de vrijheid van meningsuiting kunnen niet dienen als een doek voor zulke manifestaties van haat', aldus Ernesto Ottone, assistent-directeur-generaal voor Cultuur bij Unesco. 'Deze onfatsoenlijke karikaturen gaan in tegen de waarden van respect en waardigheid belichaamd door Unesco, en zijn tegenstrijdig met de principes die het immateriële erfgoed van de mensheid onderbouwen.'

'Werelderfgoed wordt wereldvreemd'

Burgemeester D'Haese betreurt dat Aalst Carnaval mogelijk van de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed verdwijnt. 'Werelderfgoed wordt wereldvreemd', reageert D'Haese vrijdagmiddag over de agendering.

Hij herhaalt dat de betrokken carnavalsgroep, Vismooil'n, geen antisemitische bedoelingen had. De Aalsterse burgemeester argumenteert dat binnen de specifieke context van Aalst Carnaval veel mogelijk is en dat geen censuur van toepassing kan zijn. 'We gaan niet toelaten dat moslims, katholieken of Joden beslissen waarmee we kunnen lachen', klinkt het vrijdagmiddag.

D'Haese hoopt dat hij de kans krijgt om aan Unesco uit te leggen waarom met de traditie geen kwade bedoelingen gemoeid zijn.

Ook elders lijkt de zaak nog niet afgehandeld. De Joodse gemeenschap eiste na de parade excuses en verschillende organisaties vroegen de federale regering om zich te distantiëren en invloedrijke Joodse organisaties dreigen met het vertrek van de Antwerpse diamantsector, die grotendeels in Joodse handen is.

Er werd geen klacht ingediend tegen de bewuste carnavalsgroep, die volgens gelijkekansencentrum Unia ook geen antidiscriminatiewetten overtreden heeft. Wel is er een overleg gepland met alle betrokken partijen, op afzonderlijke basis. Ook de carnavalsgroep zal daarbij gehoord worden, maar Unia geeft niet mee wanneer dat overleg gepland is.