181 arrestaties in Brussel van oud naar nieuw

In Brussel hebben er op oudejaarsavond 154 administratieve en 27 gerechtelijke arrestaties plaatsgevonden. Dat blijkt uit een voorlopige balans van de zes politiezones. In totaal werden elf wagens en een scooter in brand gestoken. In het station van Beekkant is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met een mes werd gestoken.

Tienduizenden woonden het vuurwerk aan het Atomium bij © Belga

Volgens Olivier Slosse, de woordvoerder van de politie Brussel-Elsene, moet men de cijfers relativeren. 'De brandweer heeft in alle veiligheid kunnen werken. Het zijn indrukwekkende cijfers, maar de politie is op verschillende plaatsen snel tussengekomen. De problemen hebben niet de tijd gekregen om op een plaats te escaleren. We hebben de indruk dat we erin geslaagd zijn te voorkomen dat de situatie ontaardde, zoals vorig jaar.' De administratieve arrestaties kunnen nog omgezet worden in gerechtelijke als er overtuigende bewijzen aan het dossier worden toegevoegd. De grote evenementen verliepen grotendeels vreedzaam. Zo zakten er tussen de 50.000 en 60.000 mensen af naar de Heizel, waar een groot vuurwerk werd georganiseerd aan de voet van het Atomium.