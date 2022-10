België zet vrouwenmoord op de kaart

Op initiatief van staatssecretaris Sarah Schlitz heeft de ministerraad de kaderwet #StopFeminicide aangenomen die België een reeks instrumenten verschaft om vrouwenmoord te meten en de slachtoffers te beschermen. Voor het eerst zal België statistieken verzamelen van het aantal vrouwenmoorden en van de slachtoffers van dodingen binnen partnerrelaties.

In 2022 zijn in België al minstens achttien vrouwen vermoord omdat ze vrouw waren. Er waren er minstens 22 in 2021, 26 in 2020, 24 in 2019, 39 in 2018 en minstens 43 in 2017. Deze cijfers zijn gebaseerd op een telling door feministische verenigingen op de blog Stop Feminicide op basis van persartikels, aangezien België tot nu toe geen officiële statistieken had. Er is alle reden om aan te nemen dat het er in feite veel meer zijn.

Revolutie in de bestrijding

‘De wet betreffende de preventie en bestrijding van vrouwenmoorden, gendergerelateerde moord en het daaraan voorafgaande geweld is een revolutie in de bestrijding van vrouwenmoorden. We beschikken nu eindelijk over doeltreffende instrumenten om het fenomeen beter op te sporen en de slachtoffers te beschermen’, klinkt het.

Het begrip vrouwenmoord wordt officieel gedefinieerd, het verzamelen van statistische gegevens wordt mogelijk gemaakt, de rechten en de bescherming van de slachtoffers worden verbeterd en er wordt voorzien in de opleiding van politie en magistraten. Dit is een primeur in Europa, klink het in een mededeling van de staatssecretaris. ‘Ik draag de wet op aan al die vrouwen die dit jaar hun leven hebben verloren door het geweld van mannen. Zelfs vandaag word je niet als vrouw geboren, maar sterf je eraan.’