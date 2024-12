België rapporteert eerste besmetting met nieuwe mpox-variant

In België is voor het eerst een besmetting gemeld met de nieuwe, meer besmettelijke variant van het mpox-virus. Dat blijkt uit recente rapporten van het European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC) en gezondheidsinstituut Sciensano.

De patiënt in kwestie heeft volgens de rapporten seksueel contact gehad met een persoon in Afrika die symptomen van het virus vertoonde. De persoon isoleerde zichzelf vervolgens alvorens de diagnose te krijgen. ‘Gezien de door België genomen maatregelen blijft het risico voor de algemene bevolking laag’, klinkt het bij het ECDC.

Volgens Sciensano gaat het om een patiënt uit Wallonië die na een specifieke PCR-test werd gediagnosticeerd met de mpox-variant. Het gezondheidsinstituut onderstreept dat de persoon geen hoogrisicocontacten heeft gehad en vanaf de terugkeer in België in isolatie ging. De nieuwe variant (‘clade I-mpox) werd onlangs voor het eerst aangetroffen in Oeganda, Rwanda, Burundi en Kenia.

Eerder door hij ook al op in Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de VS en verschillende Aziatische landen. België is het achtste niet-Afrikaanse land waar een besmetting wordt vastgesteld.

Mpox is een virale ziekte die van dieren op mensen kan worden overgedragen, maar ook via nauw fysiek contact wordt verspreid. De ziekte veroorzaakt koorts, spierpijn en huiduitslag. Omdat de ziekte voor het eerst bij Deense laboratoriumapen werd vastgesteld in 1958, heette de ziekte tot voor kort apenpokken. Toch zijn in gebieden waar het virus van nature circuleert, zoals Afrika, vooral knaagdieren drager.