Automarkt trekt aan

In juni deed de autosector het weer beter: er werden 48 % meer auto’s ingeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar. Goed nieuws voor de sector die steeds minder leveringsproblemen ondervindt.

Toch is het interessant om de verkoopcijfers van dichtbij te bekijken, want hoewel de markt het vandaag veel beter doet dan vorig jaar (2022 was rampzalig voor de autosector), hinkt die nog altijd achterop in vergelijking met de pre-corona periode. Bovendien zijn de actuele cijfers mogelijk het resultaat van kleine en vooral eenmalige succesjes. Automerken zijn vandaag nog altijd de achterstallige leveringen aan het bijbenen want vierwielers die soms 18 maanden geleden werden besteld, raken eindelijk geleverd en geregistreerd.

Anderzijds was er de voorbije maand ook de stormloop op plug-inhybride voertuigen waarvan de bestelbon voor 1 juli moest worden getekend om een maximaal fiscaal rendement te genieten. Deze ‘boom’ in de verkoop zal tegen het jaareinde uitdoven wanneer de meeste van deze bestelde PHEV-modellen geleverd zijn. Kortom, het is lang niet zeker dat de groei zal aanhouden.

Eenzijdig koperspubliek

Waar de overkoepelende organisatie van auto-importeurs Febiac een positieve boodschap bracht met de groeiende verkoopcijfers, maakt Traxio, de sectororganisatie in de mobiliteitsbranche, een meer kritische benadering van de realiteit. Traxio wijst erop dat in Vlaanderen 73 % van de nieuwe wagens bedrijfsvoertuigen zijn, in Brussel zelfs meer dan 86 %. Wallonië toont een heel ander beeld met 72 % privéverkopen. Op Belgisch niveau is 65 % van de nieuwverkoop B2B en dat wil vooral zeggen dat er steeds minder particulieren zijn die zich een nieuwe wagen veroorloven waardoor de tweespalt tussen wie een salariswagen heeft en wie niet, groeit.

Privékopers kiezen daarom steeds vaker voor tweedehandswagens. Enerzijds omdat die in aankoop voor hen betaalbaar zijn en anderzijds vinden zij minder hun gading op de nieuwmarkt omdat het aanbod betaalbare compacte modellen met een benzinemotor krimpt. De dure EV’s die in de plaats komen, passen niet in het gebruiksprofiel en nog minder in het budget van de automobilist die alles uit eigen zak betaalt. Daarom schakelen ook veel pendelaars over op de speed pedelec want de snelle elektrische fiets is ook geschikt om grotere woonwerkafstanden te overbruggen.

Zelfs op deze markt zien we eenzelfde trend, want hoewel de privéverkoop ook hier terugvalt (omwille van de forse prijzen van deze tweewielers) groeit de leasingmarkt voor dit type fietsen spectaculair. Veel werknemers die niet in aanmerking komen voor een salariswagen, kunnen wel instappen in een voordelige fietsleasing. En klassieke leasingbedrijven zijn er als de kippen bij om zich op deze nieuwe business te storten.