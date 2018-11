Zonnepanelen voeden auto's

In het verleden zagen we ook al andere modellen waar fotovoltaïsche werden geïntegreerd, maar die werden voornamelijk gebruikt om randapparatuur te voeden zoals bijvoorbeeld koeling van het interieur, wanneer de wagen in de zon geparkeerd staat. Hyundai-Kia willen de energie opslaan in de batterij van de wagen om op die manier extra kilometers te winnen en om de CO2-emissie van hybride voertuigen verder naar omlaag te halen. De constructeur belooft dat het systeem weldegelijk flink wat energie kan opwekken, want wanneer de wagen een volledige dag in de zon staat, zou men de batterij (afhankelijk van de capaciteit) ruim 30 % kunnen bijladen. Er bestaan ook zonnepanelen die gedeeltelijk transparant zijn, zodat de gebruikers ook nog kunnen genieten van een panoramisch glasdak. Het is nog even wachten vooraleer we deze technologie ook op de weg zullen zien, want de constructeur geeft aan dat de eerste modellen met dergelijke zonnepanelen pas na 2019 worden verwacht. (Belga)