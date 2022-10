Zero Motorcycles met elektrisch adventure model

Zero is een kleine motorfabrikant die alleen elektrisch aangedreven motoren bouwt. De constructeur lanceert nu een eerste adventure-model, de DSR/X en een erg homogeen product .

Een adventure motorfiets impliceert vaak offroadeigenschappen, maar de meeste modellen verlaten nooit of zelfden het asfalt. Vergelijk het met SUV-modellen in autoland. De nieuwste Zero DSR/X mag dan al een lange en comfortabel afgestelde veerweg hebben, de zithouding blijft erg laag, wat de motor iets minder geschikt maakt voor de grotere medemens.

Het meest interessante aan deze elektrische motorfiets is zijn technologie. Met een elektromotor die 100 pk levert, is hij bijzonder krachtig. Wat de motorfiets vooral aangenaam maakt, is het koppel van 225 Nm. Voor een auto is dat niet uitzonderlijk maar de meeste motoren met een benzinemotor beschikken slechts over de helft van die trekkracht. Ondanks die power, zorgt de elektronica ervoor dat het vermogen erg gedoseerd vrijkomt zodat de tweewieler nooit brutaal of tricky uit de hoek komt.

Verschillende rijprogramma’s waartussen je kan switchen tijdens het rijden, geven voldoende vertrouwen. De meest innovatie rijmodus is de ecostand waarbij de elektromotor bij het uitbollen ook stroom genereert. Zo moet je minder remmen en vergroot je het rijbereik. Enkel jammer dat het remlicht niet oplicht bij dit regenereren, want de vertraging is aanzienlijk wanneer je de ‘gashendel’ dicht draait. Zero Motorcycles voorziet ook een offroadmodus waar de tussenkomst van de tractiecontrole en het ABS wordt aangepast met het oog op (gematigd) offroadgebruik.

Erg licht

Deze DSR/X is vooral een adventure motor en hoewel ze er avontuurlijk uitzien, weten we dat dergelijke motorfietsen bij ons zeer geliefd zijn bij pendelaars omwille van hun comfort en prestaties. En precies daar is deze motor ook interessant. Hij wordt gevoed door een lithiumionbatterij met een capaciteit van ongeveer 20 kWh, wat vergelijkbaar is met een Renault Zoe van de eerste generatie.

De batterij is een stuk lichter dan die we in de autosector zien, want de volledige motorfiets zet 247 kg op de weegschaal, perfect in lijn met adventure modellen mét verbrandingsmotor. De autonomie van deze batterij bedraagt bij pendelgebruik zo’n 185 km. Dat betekent dat het stroomverbruik zowat de helft is van een compacte elektrische auto.

Deze motorfiets kan je – net als een elektrische fiets – aan een klassiek stopcontact laden waardoor de gebruiker niet fors moet investeren in een wallbox of een meer performante elektrische aansluiting en thuisinstallatie. De traagste laadstand (230 V – 10 A) laadt een lege batterij op in 10 uur. Er wordt optioneel wel een inverter met een hoger laaddebiet (tot 6 kW) gemonteerd en dan kan je de batterij in 1 uur laden.