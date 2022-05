Zelfs Corvette gaat aan de stekker

Het leek onmogelijk maar ook de iconische Corvette wordt geëlektrificeerd. Volgend jaar krijgt de C8 een hybride variant als aanloop naar een 100 % elektrische versie met vierwielaandrijving.

De Chevrolet Corvette is de exponent van de Amerikaanse sportwagen: een stoer voorkomen en een pk-zwangere en luid grommende achtcilinder. Onder milieudruk moet die wijken en gaat binnenkort zelfs de C8 Stingray aan de stekker volgens de Amerikaanse media. Een officiële mededeling van Chevrolet hierover is er niet, maar de naam ‘E-Ray’ werd wel al jaren geleden geregistreerd door het merk, zodat er nog weinig twijfel over bestaat dat een 100 % elektrische Corvette er nu echt aankomt.

Elektrisch én vierwielaandrijving

Chevrolet toonde wel al enkele beelden die gewag maken van een geëlektrificeerde variant mét vierwielaandrijving van de Corvette. In een eerste fase zou het gaan om een plug-in hybride die de bekende 6,2 liter V8 middenmotor combineert met een batterijpakket en twee elektromotoren. Daarvan zou er één de vooras aandrijven om zo een integrale aandrijving te krijgen. Daarmee zal de C8 misschien iets zuiniger rijden, maar vooral polyvalenter zijn in omstandigheden met weinig grip én ook de trend volgen van zijn Europese concurrenten.

De lancering van de plug-in hybride Corvette is voorzien voor 2023 en daarna volgt er een 100 % elektrische versie die op een specifiek EV-platform zou staan en wellicht op verschillende vlakken zal afwijken van de huidige C8. Deze ‘E-Ray’ zou op elk wiel een elektromotor krijgen en een systeemvermogen van meer dan 700 pk leveren. De productie zou in 2024 starten.