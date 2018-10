Zelfrijdende Range Rover in het verkeer

De autoconstructeurs bezitten reeds alle technologie om een wagen autonoom te laten rijden, zonder tussenkomst van de bestuurder. Tenminste in gecontroleerde testomstandigheden. Maar in een reële omgeving met tal van 'storende factoren' wordt het gegeven veel complexer. Daarom is er nog heel wat test- en ontwikkelingswerk nodig om deze technologie op de openbare weg los te laten.

Binnen dit kader voltooide onlangs een Range Rover Sport zijn allereerste autonome rit op een zeer complex wegtype: het prototype waagde zich op de ringweg rond Coventry en wist daar met succes van rijstrook te veranderen en in en uit te voegen aan de maximaal toegelaten snelheid van 40 mijl per uur (64 km/u). Deze test maakt deel uit van een driejarenproject UK Autodrive van 20 miljoen pond, dat door de overheid werd gefinancierd en deze maand ten einde loopt. De ingenieurs van Jaguar Land Rover hebben de zelfrijdende technologie eerst uitgebreid getest op gesloten circuits, alvorens ze de openbare weg opgingen in Milton Keynes en Coventry.

De Range Rover Sport waarmee de test werd uitgevoerd, was uitgerust met onder meer een adaptieve cruise control en bijkomende RADAR- en LIDAR-sensoren. Hieruit blijkt dat de wagens nu autonoom rekening houden met rotondes, verkeerslichten, voetgangers, fietsers en andere voertuigen op complexe wegen en zichzelf ook kan parkeren.

Mark Cund, Autonomous Vehicle Research Manager bij Jaguar Land Rover, zei: "De ringweg rond Coventry staat bekend om zijn complexe in- en uitritten. Dat zorgt voor erg moeilijke rijomstandigheden en stress, met name in de spits. Onze zelfrijdende auto heeft geen last van de stress, frustraties of vermoeidheid waarmee een bestuurder kan kampen en is dus in staat om zelfs de meest stresserende situaties geheel stressvrij te maken." (Belga)