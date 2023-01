Zeekr 001 raakt 1.000 km ver

In 2023 maakt Zeekr zijn Europees debuut met een prestigieuze elektrische shooting brake met een rijbereik van meer dan 1.000 km en de mogelijkheid om zeer snel te laden.

De Chinese constructeurs overspoelen onze automarkt. Bijna elke week duikt er een nieuw automerk op dat meestal ook uitpakt met een bijzonder sterk product. Meestal gaat het om elektrische wagens want de Chinezen willen hun graantje meepikken van de energietransitie die zich in Europa gaat afspelen.

De Zeekr 001.

Bekende familie

Zo ook Zeekr. Dit Chinese automerk is hier nog onbekend maar komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het behoort namelijk tot Geely, een grote Chinese autogroep met Volvo, Polestar en Lynk&Co en waarmee de technologie gedeeld wordt.

Zeekr wil zich bij zijn debuut profileren in het premium segment met de 001 die trouwens al even op de Chinese thuismarkt te koop is. Daar werd de 001 aangeboden met batterijpakketten van 86 kWh en 100 kWh, waaraan nu een exemplaar van 140 kWh wordt toegevoegd dat een actieradius van meer dan 1.000 km moet verzekeren. Volgens de Chinese CLTC-cyclus zou daarmee exact 1.032 km haalbaar zijn.

Snel laden

Noteer wel dat die testprocedure iets optimistischer is dan onze WLTP-cyclus. Maar dan nog zal de Zeekr 001 tot de berlines met het grootste rijbereik op de markt behoren. Bovendien kan deze EV ook zeer snel laden tegen een vermogen van 360 kW, waarmee op amper 5 minuten tijd weer 120 kilometer getankt is.

Het vermogen van de Zeekr 001 varieert van 272 pk voor de versie met één elektromotor tot een systeemvermogen van 544 pk voor de topversie met twee elektromotoren die in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u sprint. Verder beschikt de Zeekr 001 over hightech snufjes zoals een instelbare luchtvering die 9 cm extra bodemvrijheid kan opleveren, frameloze deuren die automatisch opengaan als je in de buurt komt of gezichtsherkenning om de instellingen van de bestuurder automatisch te activeren.

De prijzen van de Zeekr 001 zullen bekend zijn tegen de Europese lancering die de volgende maanden gepland staat.