YouTube-ster en rallycoureur Ken Block verongelukt

Rallycoureur en YouTube-sensatie Ken Block (55) is aan zijn einde gekomen tijdens een ongeval met een sneeuwscooter. Zijn spectaculaire driftvideo’s werden miljoenen keren bekeken.

Ken Block is bekend bij een zeer breed publiek. Niet zo zeer omwille van zijn prestaties als rallyrijder, maar vooral om de spectaculaire zogenaamde gymkhana driftvideo’s die hij regelmatig op YouTube postte. Zijn dolle ritten door de straten van Las Vegas of San Francisco werden geweldige kijkcijferhits en maakten hem wereldberoemd.



Helaas zullen er geen nieuwe video’s meer volgen van Ken Block, want de driftkoning van YouTube is bij een tragisch sneeuwscooterongeval om het leven gekomen. Dat maakte zijn team Hoonigan bekend. Het drama gebeurde in de bergen van de Amerikaanse staat Utah, waar Block zich aan het vermaken was op een sneeuwscooter.

Jammer genoeg verloor hij op een steile afdaling in de buurt van Woodland de controle over het stuur en ging hij over de kop. Volgens de lokale media kwam Block daarbij onder de sneeuwscooter terecht. Hij raakte zwaar gewond en overleed ter plaatse. Geen verdere hulp kon baten.

Uiteraard reageerde de racewereld zwaar geschokt op zijn overlijden. Zijn team Hoonigan Racing Division bracht al hulde aan de populaire rallyrijder op Instagram: ‘Ken was een visionair, een pionier en een icoon. En vooral: een vader en echtgenoot. Hij zal ongelofelijk hard gemist worden.’