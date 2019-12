De gemiddelde bestuurder van een elektrische auto in België is een man van 46 jaar. Elke dag legt hij 90,4 kilometer af met zijn e-auto, en in 1 op de 3 gevallen laadt hij die thuis op aan een normaal stopcontact. Dat blijkt uit nieuw onderzoek bij e-drivers.

Vorige maand kon u het al lezen in Knack: de komende jaren zal het aantal elektrische modellen op de Europese automarkt spectaculair toenemen, van 60 in 2018 tot 333 in 2025. En in 2040 zal de helft van alle verkochte auto's elektrisch zijn. De elektromobiliteit zit, met andere woorden, in de lift. Met dank, vooral, aan de almaar sterker en goedkopere batterijen en de almaar strengere emissieregels van de Europese Unie.

Vergeleken met Nederland, waar de goedkoopste Tesla (die weliswaar nog altijd bijna 50.000 euro kost) in september het meest verkochte automodel was, kennen e-auto's in ons land een eerder voorzichtige groei. In Vlaanderen rijden er nu iets meer dan 10.000 rond, op een totaal van 3,5 miljoen auto's. Om te leren uit de ervaring van de Belgische early adopters heeft Powerdale, een ontwikkelaar van technologieoplossingen voor de sector, het gedrag en de gewoonten van 279 e-drivers laten onderzoeken. Het bedrijf uit Sint-Genesius-Rode werkte samen met het Mobility, Logistics & Automotive Technology Research Centre (MOBI) van de VUB.

Geen hobbyauto

Een van de opvallendste resultaten is dat 69 procent van de e-auto's de hoofdauto van het gezin is. De bestuurders leggen met hun e-auto gemiddeld 90,4 km per dag af - het gaat dus niet alleen om hobbyauto's of om voertuigen voor korte afstanden. 84 procent gebruikt zijn e-auto elke dag, zowel professioneel als privé.

Hoewel 83,5 procent van de e-auto's uit het onderzoek een bedrijfsauto is, gaf 1 op de 2 bestuurders aan dat hij dezelfde auto ook zelf zou gekocht hebben. Bij die keuze speelt milieuvriendelijkheid vaak een belangrijke rol.

De kosten die met e-autogebruik gepaard gaan, ten slotte, hoeven niet noodzakelijk hoog op te lopen. In plaats van in dure laadinfrastructuur te investeren, laadt 1 op de 3 bestuurders zijn e-auto thuis op aan een gewoon stopcontact.