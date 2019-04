Wat mogen we verwachten van de wissel van de macht bij Mercedes?

Urbain Vandormael Expert autosector

Op vrijdag 5 mei wordt Dieter Zetsche 66 jaar en op 22 mei geeft hij op de jaarvergadering van Daimler AG in Berlijn de fakkel over aan zijn opvolger Ola Källenius (49). De afscheidnemende topman kan terugblikken op een succesvolle carrière bij de Duitse autobouwer, de laatste dertien jaar als voorzitter. Hoewel hij het concern van de ondergang redde, stond zijn positie meermaals ter discussie. Van zijn opvolger wordt verwacht dat hij het oudste automerk in zijn oude glorie herstelt.

De showman Dieter Zetsche bij de lancering van de nieuwe G-klasse in Detroit.