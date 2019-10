China verkocht vorig jaar meer dan een miljoen elektrische wagens en maakt van een nood een deugd. Zo wil president Xi Jinping de wereld afhankelijk maken van de Chinese suprematie op het vlak van toekomstgerichte technologie.

China is de grootste CO2-vervuiler ter wereld. De Volksrepubliek bezit ontelbare kolencentrales, 70 procent van de opgewekte stroom komt uit fossiele brandstoffen. Dat heeft ertoe geleid dat de luchtkwaliteit in de Chinese miljoensteden dramatisch slecht is en een regelrechte bedreiging vormt voor volksgezondheid, maar ook voor de economische ontwikkeling van het land. In een poging het tij te keren heeft de regering in 2015 een reeks maatregelen genomen die onder meer de verkoop van elektrische auto's met zero-uitstoot stimuleert. Wij zijn inmiddels vijf jaar verder, tijd voor een tussentijdse balans.

