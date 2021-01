In Noorwegen was vorig jaar meer dan de helft van alle verkochte auto's volledig elektrisch. Een mijlpaal, en verwacht wordt dat de groei zich dit jaar nog verder doorzet.

Noorwegen is al een tijdje wereldwijde koploper wat de verkoop van elektrische wagens betreft: in 2019 was al 42,2 procent van de verkochte auto's volledig elektrisch.

Maar in 2020 werd ook de magische grens van 50 procent doorbroken, meldt de Noorse Wegfederatie (OFV). Van alle verkochte auto's was 54,3 procent elektrisch. Er werden er dus meer verkocht dan alle diesel-, benzine- en hybride-auto's samen.

Tot 83 procent

Als hybrides meegeteld worden, stijgt het aandeel van auto's met elektrische aandrijving zelfs tot 83 procent. Zuivere benzine- of dieselwagens maken nog amper 17 procent uit.

Die groei is opmerkelijk: tien jaar geleden waren elektirsche auto's nog goed voor amper 1 procent van de verkochte modellen. En de groei zal zich in 2021 sterk doorzetten, verwachten analisten, gezien er steeds meer elektrische modellen op de markt komen.

De Noorse overheid wil vanaf 2025 geen nieuwe auto's meer met een benzine- of dieselmotor en stimuleert de verkoop van elektrische modellen met onder meer belastingvermindering.

Noorwegen is al een tijdje wereldwijde koploper wat de verkoop van elektrische wagens betreft: in 2019 was al 42,2 procent van de verkochte auto's volledig elektrisch. Maar in 2020 werd ook de magische grens van 50 procent doorbroken, meldt de Noorse Wegfederatie (OFV). Van alle verkochte auto's was 54,3 procent elektrisch. Er werden er dus meer verkocht dan alle diesel-, benzine- en hybride-auto's samen. Als hybrides meegeteld worden, stijgt het aandeel van auto's met elektrische aandrijving zelfs tot 83 procent. Zuivere benzine- of dieselwagens maken nog amper 17 procent uit.Die groei is opmerkelijk: tien jaar geleden waren elektirsche auto's nog goed voor amper 1 procent van de verkochte modellen. En de groei zal zich in 2021 sterk doorzetten, verwachten analisten, gezien er steeds meer elektrische modellen op de markt komen. De Noorse overheid wil vanaf 2025 geen nieuwe auto's meer met een benzine- of dieselmotor en stimuleert de verkoop van elektrische modellen met onder meer belastingvermindering.