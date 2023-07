VW Passat alleen nog als Variant

Volkswagen gaf beelden vrij van de nieuwe Passat Variant die in zijn ultieme testfase zit en eind augustus in wereldpremière wordt voorgesteld.

Het is opmerkelijk dat Volkswagen vasthoudt aan de Passat want dit grote model uit het D-segment ging al bij heel wat concurrenten op de schop. Zo bouwt Ford geen Mondeo meer, heeft Toyota geen Avensis meer in het gamma en voerde Hyundai de i40 af. Volkswagen blijft dus in dit segment en dat is vooral te danken aan de intelligente platformstrategie van de Duitse constructeur want ook dit model staat op het MQB-platform.

Weg sedan

De nieuwe generatie Passats is ruimer, krijgt een afstelling die voelbaar comfortabeler moet zijn en zou ook een fraaiere afwerking bieden. De jongste jaren oogst Volkswagen veel kritiek met de ‘goedkoop aanvoelende’ materialen zoals de harde plastics waarmee dashboard en deurpanelen worden afgewerkt. Daar zou dus met deze nieuweling verandering in komen.

Volkswagen snoeit wel in het gamma want het nieuwe model komt er enkel als break en die draagt in VW-taal het suffix ‘Variant’. Dit model zal overigens verwant zijn met de Skoda Superb, die wel als berline blijft bestaan. Er wordt nog meer gerationaliseerd ten huize VW want de Skoda en de VW zullen in dezelfde productiesite in Slowakije worden geassembleerd. De eerste wagens moeten begin volgend jaar bij de dealer staan.