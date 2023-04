VW ID.Buzz krijgt zonnepanelen

Volkswagen-tuner Abt maakt het elektrische busje nog duurzamer door er zonnepanelen op te leggen om er jaarlijks 3.000 kilometer op te rijden.

De elektrificatie brengt veel veranderingen in de autowereld. Zo was Volkswagen-tuner Abt tot voor kort vooral bezig om meer pk’s te puren uit de krachtbronnen van het Duitse automerk, waarbij power en prestaties centraal stonden. Maar nu wordt er ook nagedacht over duurzaamheid en efficiëntie, want dat zijn elementen die in de elektrische mobiliteit zeker zo belangrijk zijn als zuivere prestaties.

Hopen op zon

Abt heeft er zelfs een speciale E-Line-afdeling voor opgericht die zich toespitst op de elektrische modellen van de VW Groep. Zo werd een handige optie voor de nieuwe VW ID.Buzz ontwikkeld: zonnepanelen voor op het dak die tot 600 watt elektriciteit aan de aandrijfbatterij kunnen leveren. Met extra modules op de zijkant van het busje (die nog in ontwikkeling zijn) kan dat vermogen verder oplopen tot 1.000 watt, meldt Abt.

Dat betekent natuurlijk nog niet dat je de VW ID.Buzz nooit meer aan de stekker moeten leggen. Maar volgens Abt kunnen de zonnepanelen op het dak op jaarbasis toch makkelijk 3.000 extra gratis kilometers opleveren. Op voorwaarde wellicht dat het weer een beetje meewerkt en er voldoende zonnige dagen zijn. Abt voorziet de commercialisatie van deze zonnepanelen in de loop van 2024 en dan zal ook de prijs bekend zijn.