Vrieskoude vermindert bereik EV

Elektrische auto’s en wintertemperaturen zijn geen ideale combinatie. Afhankelijk van het model, loopt het rijbereik met een kwart en soms zelfs met een derde terug.

Aan de basis van die magere prestaties ligt de lagere efficiëntie van de batterij bij koude temperaturen en het feit dat elektrisch verwarmen bijzonder veel energie kost. De batterij is een zwakke schakel wanneer het koud wordt. Naarmate de temperatuur daalt gaan de ionen in de batterij moeilijker (trager) bewegen tussen de polen (anode en kathode). Daardoor zal de batterij bij temperaturen onder 10° Celsius minder goed presteren en sneller ontladen. Ook het oplaadproces om de batterij weer met energie te vullen, verloopt moeizamer.

Voordeel wordt nadeel

Een tweede heikel punt voor elektrisch aangedreven voertuigen is de efficiëntie van de elektromotor. Die laatste haalt een rendement van soms 90 %. Dat is één van de voornaamste troeven van een elektrische motor omdat hij 90 % van zijn vermogen omzet in kinetische energie (beweging).

Auto’s met een thermische motor halen slechts een rendement van ongeveer 30 tot 35 %. Dat is heel weinig, maar de energie die niet omgezet raakt in beweging wordt warmte, door de interne wrijving in de verbrandingsmotor. Laat nu net die warmte bijzonder handig zijn om het interieur van de wagen knus te verwarmen en de berijmde ruiten doeltreffend te ontdooien.

Om de ruiten van een elektrische auto ijsvrij te krijgen en het interieur warm, is dus – net als in een woning – veel energie nodig en bij een elektrische auto komt die energie van de tractiebatterij (die ook de motor voedt). De goedkopere EV’s en de modellen van het eerste uur gebruikten een elektrische weerstand (technisch vergelijkbaar met een elektrisch kacheltje voor de badkamer) en daarvan weten we dat het weinig efficiënt is.

Technisch meer verfijnde EV’s hebben (soms optioneel) een warmtepomp. Daarbij wordt de hardware van de airco en de elektrische aircopomp gebruikt om het interieur op te warmen. Dit systeem is een stuk efficiënter dan de weerstandverwarming maar het knaagt nog altijd stevig aan het rijbereik van de elektrische auto in de winter.