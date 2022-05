Volkswagen prijst elektrische ID.Buzz

Eindelijk kan het elektrische Volkswagen-busje besteld worden. Prijs: 60.699 euro. Voor professionals is er ook een bestelwagenversie voorzien die 43.930 euro (excl. BTW) kost. Het rijbereik bedraagt telkens een goede 420 km.

De elektrificatie is definitief ingezet bij de automerken. En in alle segmenten. Zo gaan nu ook stilaan de busjes en de bestelwagens aan de stekker. Ook bij Volkswagen dat zopas de elektrische tegenhanger van zijn Multivan lanceerde: ID.Buzz. De verwijzing naar het iconische hippiebusje van weleer is natuurlijk een gouden zet vanuit marketingoogpunt om dit nieuwe elektrische model in het vizier van het grote publiek te brengen.

De lichte retrostijl is aantrekkelijk en het concept is nog altijd zeer praktisch met vijf zitplaatsen die toegankelijk zijn via twee zijdelingse schuifdeuren, terwijl de laadruimte van 1.121 liter na het neerklappen van de stoelen achteraan tot 2.205 liter kan aangroeien.

In de bestelwagenversie ID.Buzz Cargo vind je standaard drie zitplaatsen vooraan met daarachter een laadruimte die toegankelijk is via één deur aan de rechterkant en volledig geconfigureerd kan worden naar de wensen van de professionele klant.

Een luchtig design met een digitaal dashboard.

425 km op één batterijlading

Voor de aandrijving van de ID.Buzz is er bij de lancering slechts één optie beschikbaar: de 204 pk en 310 Nm sterke elektromotor die de achteras aandrijft en zijn energie haalt uit de momenteel grootste batterij van de ID-familie met een nettocapaciteit van 77 kWh (82 kWh bruto). Met een WLTP-verbruik van 20,6 kW per 100 km raakt de ID.Buzz zodoende 423 km ver op één batterijlading. De iets zuinigere Cargo kan er nog 2 km meer uitpersen. Aan een snellader van 170 kW kan de lithiumionbatterij in de vloer in ongeveer 30 minuten van 5 tot 80% van zijn capaciteit worden bijgeladen.

De Volkswagen ID.Buzz krijgt een behoorlijke standaarduitrusting, die onder meer een automatische klimaatregeling, een infotainmentsysteem, een noodremassistent en parkeersensoren voor- en achteraan omvat, aangevuld met een batterij rijhulpsystemen op de personenversie. Dat mag ook wel voor die prijs want de elektrische variant kost een goede 10.000 euro meer dan de klassieke Multivan met verbrandingsmotor. Je kan de ID.Buzz nu bestellen en je krijgt je exemplaar dan in het najaar laat de invoerder weten.