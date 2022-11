Volkswagen ontwerpt rijdende elektrische stoel

De elektromobiliteit kent geen grenzen. Nu is er zelfs een gemotoriseerde bureaustoel van Volkswagen die een snelheid van 20 km/u haalt en een rijbereik van 12 km.

Je moet deze elektrische stoel niet meteen in een Volkswagen zoeken, want het gaat om een studieproject van het Noorse filiaal van het automerk dat geheel in de huidige elektrificatiegolf past. Het is niet de bedoeling ermee door de straten te razen, maar je kan je met deze stoel wel vlot en comfortabel door een kantoorgebouw verplaatsen.

Dan is de autonomie van 12 km ruim voldoende, hoewel de topsnelheid van 20 km/u dan weer wat aan de hoge kant lijkt. Daarom vormen de veiligheidsgordels die de ontwerpers hebben voorzien, geen overbodige luxe, net als de richtingaanwijzers. Aan snufjes ontbreekt het dit rijdend stuk meubilair zeker niet, want ook een achteruitrijcamera, parkeersensoren, zitvlakverwarming, een geluidsinstallatie en verlichting in verschillende kleuren zijn aanwezig.

Voorlopig blijft deze leuke elektrische bureaustoel voorbehouden aan de Noorse Volkswagen-medewerkers. Tenzij er natuurlijk voldoende interesse zou zijn van het publiek.