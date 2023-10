Vierde generatie Skoda Superb niet elektrisch

Skoda komt deze week met de vierde generatie Superb, het grootste model binnen de Skoda line-up. De nieuwkomer is als van oudsher leverbaar als berline en break.

In tijden dat de meeste consumenten een SUV-achtige auto gaan rijden, houdt Skoda vast aan een meer klassiek model in het grote D-segment. De Superb is een ruim en keurig afgewerkt product dat in vergelijking met de meeste (Duitse) concurrenten toch relatief betaalbaar blijft.

Het feit dat dit model het (ook op de Duitse markt) uitstekend doet als taxi omwille van de riante beenruimte achterin, is daarvan het beste bewijs. Naarmate meer constructeurs dit klassieke segment de rug toekeren, wordt de spoeling dun want nog meer potentieel schept voor een wagen als deze Skoda Superb.

Dynamisch

De nieuweling oogt laag en breed en heeft een dynamisch ogende C-stijl dankzij de doorlopende glaspartij op de flank die coupé-allures verraadt. De lage en aerodynamische vormgeving zorgt er ook voor dat dit type koetswerk efficiënter is dan de hoger gebouwde SUV-achtigen die nog altijd aan populariteit winnen.

Vooraan vallen de LED Matrix-koplampen op. Deze units leveren niet alleen een grote lichtopbrengst tegen een laag verbruik, ze brengen via intelligente technologie het licht ook gericht en in het gezichtsveld van de bestuurder zonder medeweggebruikers (tegenliggers) te verblinden met felle lichtbundel. In de lichtunits achteraan worden kristalelementen geïntegreerd als decoratieve toets. Over prestaties, motorisaties, emissiewaarden, prijzen en de lanceringsdatum zal de Tsjechische constructeur eerstdaags communiceren.