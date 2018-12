VAB: 'Fileleed zal de komende jaren niet verminderen'

De eerste elf maanden van 2018 stonden we in totaal ongeveer 925.000 uur stil in Vlaanderen. Dat is al 12.000 uur meer dan in heel 2017. Bovendien moeten de cijfers voor december van dit jaar nog berekend worden. Dat blijkt uit berekeningen van VTM Nieuws op basis van cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Dat we opnieuw een recordjaar achter de rug hebben, verrast VAB niet. 'We hadden de trend al in de zomer voorspeld', verklaart woordvoerder Joni Junes.

De mobiliteitsorganisatie ziet enkele belangrijke oorzaken. Zo blijft het aantal voertuigen op de baan toenemen en waren er afgelopen jaar veel incidenten met vrachtwagens, wat meteen heel wat hinder veroorzaakt. Daarnaast stapten de Vlamingen ook voor recreatieve uitstappen vaker in de wagen. De komende jaren verwacht Junes geen verbetering, onder meer door de werken aan de Oosterweelverbinding.

Volgens de huidige planning zullen de werken afgerond zijn tegen 2026. Op elk niveau kunnen stappen ondernomen worden om de files tegen te gaan. Mensen kunnen hun verplaatsingsgedrag aanpassen, overheden kunnen meer investeren in openbaar vervoer en bedrijven kunnen duurzame alternatieven promoten, zoals de elektrische fiets en pedelecs, besluit Junes.