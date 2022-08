Tsjechische politie pikt in Ferrari in

De Tsjechische politie heeft een nieuw paradepaardje: een heuse Ferrari 458 Italia die slechts 12.000 euro heeft gekost.

Je ziet het wel meer: een politiekorps dat uitpakt met een dure en snelle sportwagen. In Dubai kunnen de ordediensten het zich permitteren. En in Italië is het vaak een promotiestunt van één van de nationale sportwagenmerken. Maar Tsjechië dat is toch het land van de Skoda?

Hier zit een klein addertje onder het gras. Niet alleen omwille van de Ferrari, maar ook wat de kostprijs betreft. Elk jaar neemt de Tsjechische overheid namelijk bijna 1.000 wagens in beslag en daarbij zitten ook fraaie, snelle sportwagens. Zoals deze Ferrari 458 Italia uit 2011 met amper 2.000 kilometers op de teller. De meeste wagens worden openbaar verkocht om de schade veroorzaakt door de overtreders te vergoeden. Maar voor deze bolide is een uitzondering gemaakt en belandde hij in het wagenpark van de politie.

Speciale rijopleiding

De hele ombouw (stickering, lichtinstallatie, enz.) inclusief de auto kostte de Tsjechische politie daarom slechts 12.000 euro. Of nog niet eens de prijs van een kleine Skoda. Het doel is met deze Ferrari 458 Italia wegpiraten en criminelen makkelijker te kunnen bijbenen op het Tsjechische wegennet.

Maar aangezien deze ultrasnelle interventiewagen 570 pk produceert en een topsnelheid van meer dan 320 km/u haalt, krijgen de agenten die ermee op pad gaan een specifieke rijopleiding.