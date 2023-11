Toyota Yaris Cross krijgt meer pit

De compacte crossover krijgt een krachtigere motor en een opfrisbeurt.

De Toyota Yaris Cross is een succesnummer voor het Japanse merk. Geheel in de huidige trend valt het publiek voor de crossover variant van de compacte vijfdeurs, die er heel aantrekkelijk en avontuurlijk uitziet en ook nieuwe kopers wist aan te trekken. Om van deze golf optimaal te profiteren, besloot Toyota nu een ook krachtigere motorversie van de hybride aan te bieden, gekoppeld aan een opfrisbeurt en een meer uitgebreide uitrusting.

Zo komt er naast de huidige Hybrid 115 (met 116 pk) ook een Hybrid 130 die een systeemvermogen van 132 pk produceert, terwijl het koppel tot 185 Nm oploopt. Dit kan door de toevoeging van een krachtigere elektromotor aan de 1.5-liter driecilinder benzinemotor die meteen ook een nieuwe transmissie kreeg . Hiermee is de Yaris Cross Hybrid weer een stuk vinniger met een spurt van 0 naar 100 km/u die in 10,7 seconden wordt afgewerkt, terwijl het verbruik en de CO2-uitstoot nog zeer gunstig blijven met een normwaarde van 4,5 l/100 km en een emissie van 103 g CO2 per gereden kilometer.

Verder werd ook de uitrusting van de Yaris Cross aangepast en kwamen er nieuwe koetswerkkleuren, dito velgen en interieurbekleding. Tegelijk moet akoestisch glas voor een hoger rijcomfort zorgen en kreeg het infotainmentsysteem een update voor een vlotter gebruik met nieuwe toepassingen. En tot slot kan je de Yaris Cross nu ook sleutelloos ontgrendelen en starten met je smartphone.