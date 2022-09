Toyota Yaris Cross gaat sportieve toer op

Net als andere modellen in het Toyota-gamma, trekt ook de Yaris Cross een sportpak aan met het intussen bekende GR Sport-label. Dat levert niet alleen sportievere looks, maar ook een strakker rijgedrag.

Hoewel de Toyota Yaris Cross nu niet meteen een sportieve basis heeft, aarzelde het Japanse merk toch niet om ook van deze compacte crossover een GR Sport-versie uit te brengen. De stunt werd al eerder uitgehaald met de CH-R en de Hilux. Het recept is dus bekend en het werkt.

Rode stiknaden en aluminium pedalen zorgen voor een sportief accent.

Leuke verschijning

Dus kreeg nu ook de Yaris Cross een sportpak met GR Sport-logo aangemeten dat hem een stoere grille en achterbumper, 18” sportvelgen en de nodige logo’s oplevert op het koetswerk, dat in de bekende Dynamic Grey lak is uitgevoerd. Het plaatje wordt doorgetrokken in het interieur waar vooral de rode stiknaden op de stoelen en de pook samen met de aluminium pedalen voor de sportieve touch zorgen. Verder kreeg deze versie een airco met twee zones, verwarmde voorstoelen en verduisterde beglazing.

GR Sport staat echter voor meer dan uiterlijk vertoon. Onder de motorkap schuilt de bekende 1.5 liter hybridemotor met CVT-automaat die nog altijd 116 pk levert maar kan rekenen op een strakker en dynamischer afgeregeld onderstel om van dat vermogen optimaal te genieten. De Toyota Yaris Cross GR Sport is nu al leverbaar en kost 37.470 euro.