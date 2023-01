Toyota met anti-diefstalsysteem voor katalysatoren

De diefstal van uitlaatkatalysatoren is een plaag die erger wordt. Omdat de vervanging veel geld kost ontwikkelde Toyota een eenvoudig maar ingenieus anti-diefstalsysteem.

Steeds meer mensen zijn het slachtoffer van de diefstal van de uitlaatkatalysator van hun wagen. Dit kleinood kost al gauw 1.000 euro om te vervangen. Maar voor sommige modellen kan de prijs tot meer dan het dubbele oplopen. Nochtans is het dieven niet meteen te doen om het onderdeel op zich om te verkopen op de zwarte markt.

Ze zijn vooral geïnteresseerd in de edelmetalen, zoals platina, rhodium of palladium, die in de filters zitten. Het gaat natuurlijk om kleine hoeveelheden, maar als je weet dat de prijs tot 50.000 euro per kilogram oploopt, is het duidelijk dat dieven een lucratief handeltje hebben gevonden. Zeker omdat deze grondstoffen schaarser worden en de prijzen dus verder stijgen.

Prius geviseerd

In de praktijk blijkt dat vooral hybride modellen populair zijn bij jatters, omdat de katalysatoren daarvan doorgaans groter zijn en dus meer edelmetalen bevatten. Bovendien zijn ze vaak minder gecorrodeerd, omdat de verbrandingsmotor minder en bij lagere belastingen draait. Daarom gaan de dieven liever aan de haal met katalysatoren uit hybride modellen.

Dit tot groot ongenoegen van vele eigenaars van een Toyota Prius die ruim 2.500 euro moesten neertellen voor een nieuw exemplaar. Daarom bedacht de Amerikaanse tak van Toyota, waar veel diefstallen plaatsvonden, een eenvoudig maar zeer efficiënt anti-diefstalsysteem om de roof van katalysatoren bij de Prius tegen te gaan.

Ze monteerden een extra aluminium plaat rond de katalysator die de diefstal serieus bemoeilijkt. En aangezien de criminelen de klus zo snel mogelijk willen klaren, zou dit systeem van Toyota wel eens heel effectief kunnen zijn. Bovendien kost het slechts zo’n 140 euro. Het kan zonder twijfel ook nuttig zijn voor andere markten, waaronder Europa, maar daarvoor bestaan (voorlopig) geen plannen.