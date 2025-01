Toyota is hoogst gewaardeerd merk

In de Global 500 staat het Japanse bedrijf op plaats 18 als eerste autoconstructeur.

De consultants van Brand Finance publiceren jaarlijks een ranglijst van de 500 meest waardevolle merken wereldwijd, de zogenaamde Global 500. Factoren zoals verkoopcijfers, beursresultaten, licentie-overeenkomsten en merkperceptie op basis van consumentenenquêtes bepalen de waarde van een merk. Meestal staan technologiebedrijven bovenaan in deze ranking, maar ook autoconstructeurs scoren behoorlijk.

In de sector staat Toyota op kop en neemt met een merkwaarde van 58,06 miljard euro de 18de plaats algemeen in. Mercedes palmt met een merkwaarde van 47,56 miljard euro de tweede plaats in bij de automerken en staat daarmee 23ste algemeen. Dan volgen Hyundai (41,49 miljard euro en nummer 29), Tesla (36 met 38,56 miljard) en BMW (37 met 38,12 miljard). In de top 10 van de automerken in de Global 500 figureren nog Porsche (nummer 40), Volkswagen (61), Honda (70), Ford (86) en Audi (127).

Deze resultaten geven aan dat de autosector zijn belang behoudt in de wereldeconomie, ondanks de problemen waarmee deze industrie te maken krijgt en die zich nog aankondigen. Volgens het onderzoek van Brand Finance vertegenwoordigt de autosector 4,9 % van de totale waarde van de Global 500, wat overeenstemt met een waarde van ruim 9,1 biljoen euro.