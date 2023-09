Toyota Hilux ook op waterstof

In de energietransitie is ook waterstof een interessant alternatief. Toyota is hiervan een voorstander en rust nu ook zijn Hilux pick-up uit met een brandstofcel.

Europa zet alles in op de elektrische aandrijving in de volgende jaren, maar ook de waterstoftechnologie biedt een interessant en ecologisch alternatief voor de huidige verbrandingsmotoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een brandstofcel die waterstof omzet in elektrische stroom die een elektromotor aandrijft. De enige uitstoot is zuiver water.

Verscheidene merken hebben modellen op waterstof in hun gamma. Zo ook Toyota, dat een van pioniers en grote aanhangers van dit type aandrijving is. De Mirai op waterstof is al geruime tijd te koop. Nu werd ook de Hilux Hydrogen voorgesteld. Deze pickup maakt gebruik van de beproefde technologie van de Mirai. Een reeks van prototypes ondergaat nu een intensief testprogramma in reële omstandigheden, waarna de productie van start zal gaan.

Actieradius van 600 km

De Toyota Hilux Hydrogen maakt gebruik van drie hogedruktanks om de waterstof te stockeren en heeft een bufferbatterij om de geproduceerde stroom tijdelijk op te slaan en zo een continue energiestroom naar de elektromotor te voorzien. Deze pick-up op waterstof zou in alle omstandigheden een rijbereik van meer dan 600 kilometer bieden en terug voltanken neemt slechts enkele minuten in beslag, net zoals bij een klassieke auto op benzine.

Daarmee biedt de Hilux Hydrogen een oplossing voor de beperkingen van een EV op batterijen – het beperkte rijbereik en de relatieve lange laadtijden – en kan dus steeds dienst doen in de meest variabele omstandigheden, waar je niet meteen een laadstation vindt. Voorlopig deelde Toyota nog geen verdere specificaties mee over deze pick-up op waterstof, evenmin als een concrete productiedatum. Wordt vervolgd.