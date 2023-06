Toch autosalon in Brussel

Na de annulering van het Autosalon van Febiac kondigde een nieuwe organisator al een Autoshow in januari 2024 aan.

Na de moeilijke periode tijdens de coronapandemie en de daaropvolgende economische crisis, kwam Febiac tot het besluit dat er geen gunstige context meer was om in 2024 opnieuw een Autosalon op de Heizel te organiseren. De voornaamste reden was dat vele merken hadden afgehaakt, zodat er geen volledig aanbod van nieuwe auto’s getoond kon worden.

Verrassend was dan ook het bericht van de Nederlandse eventorganisator 402 Automotive die aankondigde deze leemte meteen te zullen opvullen met een ‘Internationale Autoshow’ op de Heizel van 17 tot 21 januari 2024. Het Autosalon is dood, leve de Autoshow?

Nieuw concept

402 Automotive zegt geen kopie te willen brengen van het bekende autosalon, maar wil uitpakken met een innovatieve autoshow, waarbij ook veel aandacht zal zijn voor super- en hypercars uit binnen- en buitenland, autosport, performance cars en opnieuw motorfietsen. De nieuwe organisator hoopt ook op introducties en presentaties van nieuwe modellen, zodat Brussel zijn momentum behoudt voor het boosten van de verkoop van personenauto’s in deze traditioneel belangrijke periode van het jaar.

Ronald van den Broek van 402 Automotive is alvast erg enthousiast: ‘We organiseren al meer dan 25 jaar autoshows in binnen- en buitenland. We merken nog steeds een enorme hype rond de auto en daarmee een fors groeiende belangstelling voor onze autoshows, zoals het langlopende JapFest of Supercar Madness. Meer dan 250.000 bezoekers trekken we op jaarbasis naar deze shows. Na het bericht over de annulering in 2024 van het Autosalon van Brussel besloten we meteen om in januari 2024 vol gas te geven voor een nieuwe Europese Autoshow. En waar kan dat beter dan in de Europese hoofdstad?”