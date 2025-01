Tesla vernieuwt Model Y

Tesla geeft zijn succesnummer een grondige update. Dat levert een groter rijbereik, sterkere prestaties en een bredere uitrusting op.

Tesla blijft één van de referenties in het segment van de elektrische auto’s waar het Model Y erg in de smaak valt. Deze crossover was in 2023 zelfs de best verkochte EV van Europa. Het model kwam in 2020 op de markt. Het bleek tijd voor een grondige update. Daarvan kregen we recent een voorproefje te zien met de facelift van de Juniper. Die is bedoeld voor de Chinese markt, maar gelijkt sterk op de versie die voor ons is bestemd.

Gestroomlijnder

De bijgewerkte Tesla Model Y herken je meteen aan de strakkere lijnvormige lichtblokken in de snuit. Die duikt wat verder weg en zorgt zo voor een betere stroomlijn. Meteen werd ook de achterzijde onder handen genomen waarop nu een doorlopende lichtbalk prijkt die in primeur uitpakt met indirecte verlichting.

Verder kreeg het interieur een upgrade met een restyling van de middenconsole, een hoogwaardigere afwerking en nieuwe snufjes zoals een extra entertainmentschermpje voor de passagiers achteraan, een andere sfeerverlichting en een nieuw stuurwiel. Tegelijk is het comfort naar een hoger niveau getild door verbeterd akoestisch glas, hertekende stoelen, een elektrisch neerklapbare achterbank en een nieuwe demperinstelling.

Meer specificaties over de accu’s, prestaties en prijzen van het heel vernieuwde gamma van de Tesla Model Y volgen. Voorlopig deelde het EV-merk van Elon Musk mee dat de versie Long Range All Wheel Drive een rijbereik van 568 kilometer haalt en een spurt van stilstand tot 100 km/u in 4,3 seconden. Aan de Launch Edition met standaard een rijkelijke uitrusting, hangt een prijskaartje van 61.990 euro. Uiteraard komen daar later goedkopere uitvoeringen bij met een mindere uitrusting, een kleinere accu of enkel achterwielaandrijving.