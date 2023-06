Tesla Model Y is populairste auto wereldwijd

De elektrificatie zet zijn opmars verder. Voor het eerst is een elektrische auto het populairst: de Tesla Model Y.

Met 267.171 verkochte exemplaren werd de Tesla Model Y de bestverkochte auto wereldwijd in het eerste kwartaal van 2023. Dat meldt Reuters dat al inzage kreeg in de recentste cijfers van onderzoekbureau Jato Dynamics. En het is inderdaad de eerste keer dat een elektrische wagen deze koppositie inneemt, wat een indicatie is dat de autosector snel evolueert en de elektrificatie definitief is ingezet.

Succes in China

Deze positie van de Tesla Model Y is vooral te danken aan de goede resultaten op de Chinese markt, waar 94.469 stuks werden verkocht, terwijl er in de Verenigde Staten 83.664 en in Europa 71.114 wagens werden geleverd. Dit bevestigt de populariteit van Model Y, want eerder was dit model ook al bekroond op Europees niveau met de beste verkoopresultaten in het eerste kwartaal van 2023. De analisten van Jato Dynamics verwachten dat de Tesla Model Y deze tendens misschien kan doortrekken om ook op jaarbasis de bestverkochte auto ter wereld van 2023 te worden.

In deze verkooprangschikking van Jato Dynamics scoort ook Toyota goed met vier wagens in de top vijf: Corolla, Hilux, RAV4 en Camry. Daarmee lijkt het Japanse merk zijn status van grootste autofabrikant ter wereld ook in 2023 te bevestigen.