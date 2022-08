Teams vergadering kan in Lynk & Co

Lynk & Co gaat een exclusieve vergaderapp integreren in het infotainmentsystem van hun wagens. Deze nieuw functie past in de doorgedreven connectiviteit die het merk zijn gebruikers biedt.

Lynk & Co heeft een apart businessmodel waarbij het zoveel mogelijk gebruikers wil bedienen. De Lynk & Co is wel te koop, maar het merk wil voornamelijk mobiliteit aanbieden als een dienst via een opmerkelijke huurformule.

Je koopt geen auto, maar wel mobiliteit, je betaalt per maand een vast bedrag (550 euro, excl. BTW) en daarvoor krijg je een plug-in hybride auto waarvoor je enkel nog de elektriciteit en de brandstof moet betalen. De voertuigen mogen door de gebruiker ook verhuurd worden aan derden om de maandelijkse huurkost te drukken. Alle praktische details worden via een membership-app geregeld: huurders registreren zich vooraf via de app en ze kunnen met hun telefoon de wagen openen.

Logische stap

De wagen is dus al verregaand geconnecteerd en deze vergaderapp is de veertiende applicatie die beschikbaar is de Lynk &Co 01. Eerder werden ook al Spotify, Radioline, Audiobooks, App Store, Car Sharing, Car Status,… aangeboden. De stap naar deze extra vergaderfunctie is dus klein.

Voor de ontwikkeling werkte het team van Lynk & Co samen met Microsoft om de Teams applicatie via de auto-interface te laten werken. Om veiligheidsredenen zal de videofunctie niet beschikbaar zijn, zodat het bijwonen van een Teams-vergadering onderweg niet meer of minder veiligheidsrisico’s inhoudt dan een klassiek telefoongesprek. Teams zal voortaan beschikbaar zijn op alle 01-modellen van het merk en zal eveneens worden aangeboden in de voertuigen die nu al rondrijden.