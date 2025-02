Te koop: tweedehands EV

De markt voor gebruikte elektrische voertuigen komt maar niet van grond. De tweedehandsmarkt van jonge gebruikte auto’s biedt meestal vroegere bedrijfswagens en afgeschreven EV’s staan langer in de toonzaal dan auto’s met een verbrandingsmotor.

In Nederland luiden experten de alarmbel over de massale export van gebruikte EV’s omdat ze niet verkocht geraken. Dit zet kwaad bloed omdat het gaat om gesubsidieerde EV’s die het land al na enkele jaren verlaten. Zo schieten de premies en fiscale voordelen hun doel – het wagenpark op langere termijn decarboniseren – voorbij. Het gaat om wagens met een korting, gefinancierd uit overheidsmiddelen.

Ook bij ons ziet de markt van gebruikte EV’s er niet rooskleurig uit. Gebruikte EV’s staan een stuk langer in de toonzaal voor ze een (privé)koper vinden. Plus: ze wisselen vooral aan een lagere prijs van eigenaar dan initieel gepland. Dat veroorzaakt een zorgwekkende trend in het licht van de decarbonisering van ons wagenpark. Want veel zelfstandigen – de early adopters qua elektrisch rijden – gaan hun eerste EV niet zo vaak vervangen door een nieuwe elektrische wagen omwille van de – soms banale – restwaarde.

Ook leasingmaatschappijen bijten hun tanden stuk op aflopende leasecontracten. Door een hoge restwaarde in te calculeren, kwam de maandelijkse leaseprijs voor de (duurdere) elektrische wagen toch op hetzelfde niveau als die van de auto’s die ze vervingen (thermisch aangedreven salariswagen). Vandaag zijn veel van die contracten verlieslatend. Het enige soelaas is een boost voor de tweedehandsmarkt.

Tot vorig jaar was er een Vlaamse premie ook voor (jonge) elektrische tweedehandswagens. Zo kon in bepaalde omstandigheden dezelfde wagen tot twee keer overheidsstimuli krijgen. De nieuwe Vlaamse regering wil echter geen premies om (gebruikte) EV’s te ondersteunen. Misschien vinden leasingmaatschappijen een uitweg door de lopende contracten te verlengen. Dat zou opsteker zijn om de duurzaamheid van de nieuwe technologie te illustreren en zo langzaam het vertrouwen te winnen bij privékopers.