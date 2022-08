Suzuki S-Cross krijgt strong hybride aandrijving

Suzuki steekt de nieuwe strong hybride motorisatie voortaan ook in de S-Cross. Deze door Suzuki ontwikkelde motor werd eerder in de Vitara geïntroduceerd.

De nieuwe motorisatie breidt het bestaande motoraanbod van de S-Cross uit, want deze versie komt naast de 1.4 boosterjetmotor met een 48 Volt mild hybride systeem ( 130 pk). De nieuwe strong hybride maakt gebruik van een 1.5 liter benzinemotor die op de zuinige Atkinson-technologie draait. Tussen de gerobotiseerde versnellingsbak en de vooras komt een elektromotor-generator. Bij het remmen en het vertragen genereert die stroom die in een compacte batterij wordt opgeslagen. De elektromotorgenerator kan de wagen ook rechtstreeks aandrijven over een afstand van maximum 4,5 kilometer.

In de praktijk zal deze strong hybride vooral in de stad, bij stop-en-go verkeer en gedurende het parkeren zuiver elektrisch rijden. De aandrijving levert een systeemvermogen van 115 pk en biedt deze compacte crossover een verdienstelijke CO2-emissie van 118 g/km wat overeenkomt met een al even redelijk normverbruik van 5,2 l/100 km. Ondanks de gedeeltelijk elektrische aandrijving kan deze S-Cross een aanhangwagen met een maximumgewicht tot 1,5 ton slepen. Deze nieuwe motorisatie is meteen bestelbaar en is beschikbaar vanaf 31.999 euro.