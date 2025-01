Suzuki met eerste elektrisch model

Suzuki toonde op de Brussels Motorshow de e Vitara in Europese première. Het is een belangrijke stap voor een constructeur die er prat op gaat om betaalbare producten aan te bieden.

Het heeft een tijdje geduurd vooraleer Suzuki met een volledig elektrisch aangedreven model kwam. Een paar jaar geleden zag het ernaar uit dat er een elektrische versie van de compacte Swift op komst was. De lancering van de huidige auto maakte duidelijk dat het voor de Japanse constructeur toen te vroeg was. Bovendien wil het merk geen afbreuk doen aan zijn DNA. Dat schrijft eenvoudige, lichte en vooral betaalbare producten voor.

De Suzuki-modellen zijn bovendien world cars of anders uitgedrukt: hetzelfde product moet wereldwijd verkocht kunnen worden en compatibel zijn met de meest uiteenlopende markten. Precies dat laatste ligt moeilijk met een 100 % elektrisch model. Daarom is de keuze om een (duurder) model zoals de Vitara te elektrificeren, logischer.

Er komen twee versies, met voorwiel- en met vierwielaandrijving. Die laatste krijgt een extra elektromotor voor de achteras zodat de Vitara zijn roeping als degelijke softroader trouw blijft. In de basisversie zit een batterij van 49 kWh. De vierwielversie komt met een pack van 61 kWh. Opladen loopt via een DC-snellader en er wordt een driefasige AC-lader voorzien zodat je de wagen ook thuis of aan een publieke laadpaal kan hangen. Suzuki wil tot slot op vlak van gewicht geen concessies doen. De elektrische Vitara zet minder dan 2 ton op de weegschaal. Dit nieuwe model wordt in het laatste kwartaal van 2025 bij de dealer verwacht.