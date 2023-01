Suzuki Jimny krijgt vijf deuren

Suzuki brengt een nieuwe versie uit van zijn populaire terreinwagen. De Jimny daarmee wordt een stuk langer en krijgt er twee deuren bij.

De meeste SUV’s of crossovers hebben een stoere avontuurlijke look, maar houden vooral van geasfalteerde wegen. Toch zijn er nog enkele echte terreinwagens op de markt die zich richten op een publiek dat nood heeft aan volwaardige terreincapaciteiten. Daar is de Suzuki Jimny nog altijd erg populair omwille van zijn veelzijdigheid en scherpe prijs.

Tot nu bleef het aanbod beperkt tot een versie met drie deuren. Maar dat gamma wordt nu uitgebreid met een variant met vijf deuren en een 34 cm langere wielbasis. Daarmee verloopt de instap naar achter plots veel makkelijker en is er ook veel meer ruimte beschikbaar op de achterbank. De Jimny wordt daarmee net geen 4 meter lang.

De Suzuki Jimny.

Niet voor ons

Dat is het goede nieuws. Maar tegelijk moeten we melden dat ook deze vijfdeursversie van de Jimny niet naar Europa komt omwille de strengere uitstootnormen hier, waardoor hij bij ons al even uit het aanbod werd geschrapt. De Suzuki Jimny die zopas op de Auto Expo in het Indiase Delhi werd voorgesteld, is aangedreven door de bekende 1,5 liter-benzinemotor met 105 pk en 134 Nm, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een drietrapsautomaat. Een combinatie die op zich goed werk levert, maar nadelig is voor het CO2-quotum van het merk in Europa.

De Suzuki Jimny wordt wel verkocht in India, Afrika, Australië en Latijns-Amerika, waar minder strenge emissienormen gelden.